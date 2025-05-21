통화 / ZYME
ZYME: Zymeworks Inc
16.25 USD 0.24 (1.46%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ZYME 환율이 오늘 -1.46%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.04이고 고가는 16.65이었습니다.
Zymeworks Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
16.04 16.65
년간 변동
9.04 17.67
- 이전 종가
- 16.49
- 시가
- 16.31
- Bid
- 16.25
- Ask
- 16.55
- 저가
- 16.04
- 고가
- 16.65
- 볼륨
- 1.853 K
- 일일 변동
- -1.46%
- 월 변동
- 16.82%
- 6개월 변동
- 37.71%
- 년간 변동율
- 29.17%
