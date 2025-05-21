货币 / ZYME
ZYME: Zymeworks Inc
15.84 USD 0.09 (0.56%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ZYME汇率已更改-0.56%。当日，交易品种以低点15.83和高点16.29进行交易。
关注Zymeworks Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ZYME新闻
日范围
15.83 16.29
年范围
9.04 17.67
- 前一天收盘价
- 15.93
- 开盘价
- 15.93
- 卖价
- 15.84
- 买价
- 16.14
- 最低价
- 15.83
- 最高价
- 16.29
- 交易量
- 734
- 日变化
- -0.56%
- 月变化
- 13.87%
- 6个月变化
- 34.24%
- 年变化
- 25.91%
