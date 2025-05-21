Валюты / ZYME
ZYME: Zymeworks Inc
15.84 USD 0.09 (0.56%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZYME за сегодня изменился на -0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.83, а максимальная — 16.29.
Следите за динамикой Zymeworks Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ZYME
- Zymeworks at Wells Fargo Conference: Strategic Pipeline Insights
- Zymeworks: Despite T-Cell Engager Setback, ADC Candidates Press On (NASDAQ:ZYME)
- Why Is Zymeworks Stock Trading Lower Today - Zymeworks (NASDAQ:ZYME)
- Zymeworks stock falls after discontinuing cancer drug development
- Kodiak Q2 Loss Wider Than Expected, Pipeline Development in Focus
- Immunovant's Q1 Loss Narrower Than Expected, Pipeline in Focus
- Zymeworks (ZYME) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
- Zymeworks appoints two new directors to strengthen board
- Zymeworks Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ZYME)
- Zymeworks Inc. (ZYME) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Zymeworks Q2 2025 presentation: Revenue quadruples, pipeline advances with new IND
- Zymeworks Inc. (ZYME) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- FDA clears Zymeworks’ IND for liver cancer drug candidate ZW251
- Zymeworks (ZYME) Surges 7.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- Jazz Pharmaceuticals: I See Big Potential In This Stock As An Investor (NASDAQ:JAZZ)
- Zymeworks stock holds steady as H.C. Wainwright reiterates Neutral rating
- Zymeworks: Early-Stage Biotech Feel Despite Zanidatamab Advancements (Downgrade) (ZYME)
- Zymeworks at Goldman Sachs Healthcare: Strategic Partnerships and Innovations
- Stifel reiterates buy rating for Zymeworks stock after ASCO meeting
- Stifel analysts reaffirm Zymeworks stock buy rating after ASCO update
- H.C. Wainwright maintains neutral rating on Zymeworks stock
- China approves novel HER2-targeted therapy for BTC
- Zymeworks Announces Presentations Highlighting Breadth of Oncology Portfolio at Upcoming Medical Conferences
- Zymeworks Announces Participation in Upcoming Investor Conferences
Дневной диапазон
15.83 16.29
Годовой диапазон
9.04 17.67
- Предыдущее закрытие
- 15.93
- Open
- 15.93
- Bid
- 15.84
- Ask
- 16.14
- Low
- 15.83
- High
- 16.29
- Объем
- 734
- Дневное изменение
- -0.56%
- Месячное изменение
- 13.87%
- 6-месячное изменение
- 34.24%
- Годовое изменение
- 25.91%
