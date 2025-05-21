Währungen / ZYME
ZYME: Zymeworks Inc
16.48 USD 0.01 (0.06%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZYME hat sich für heute um -0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.04 bis zu einem Hoch von 16.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zymeworks Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
16.04 16.52
Jahresspanne
9.04 17.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.49
- Eröffnung
- 16.31
- Bid
- 16.48
- Ask
- 16.78
- Tief
- 16.04
- Hoch
- 16.52
- Volumen
- 93
- Tagesänderung
- -0.06%
- Monatsänderung
- 18.48%
- 6-Monatsänderung
- 39.66%
- Jahresänderung
- 31.00%
