Divisas / ZYME
ZYME: Zymeworks Inc
15.87 USD 0.03 (0.19%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ZYME de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.78, mientras que el máximo ha alcanzado 16.54.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Zymeworks Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZYME News
- Zymeworks at Wells Fargo Conference: Strategic Pipeline Insights
- Zymeworks: Despite T-Cell Engager Setback, ADC Candidates Press On (NASDAQ:ZYME)
- Why Is Zymeworks Stock Trading Lower Today - Zymeworks (NASDAQ:ZYME)
- Zymeworks stock falls after discontinuing cancer drug development
- Kodiak Q2 Loss Wider Than Expected, Pipeline Development in Focus
- Immunovant's Q1 Loss Narrower Than Expected, Pipeline in Focus
- Zymeworks (ZYME) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
- Zymeworks appoints two new directors to strengthen board
- Zymeworks Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ZYME)
- Zymeworks Inc. (ZYME) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Zymeworks Q2 2025 presentation: Revenue quadruples, pipeline advances with new IND
- Zymeworks Inc. (ZYME) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- FDA clears Zymeworks’ IND for liver cancer drug candidate ZW251
- Zymeworks (ZYME) Surges 7.1%: Is This an Indication of Further Gains?
- Jazz Pharmaceuticals: I See Big Potential In This Stock As An Investor (NASDAQ:JAZZ)
- Zymeworks stock holds steady as H.C. Wainwright reiterates Neutral rating
- Zymeworks: Early-Stage Biotech Feel Despite Zanidatamab Advancements (Downgrade) (ZYME)
- Zymeworks at Goldman Sachs Healthcare: Strategic Partnerships and Innovations
- Stifel reiterates buy rating for Zymeworks stock after ASCO meeting
- Stifel analysts reaffirm Zymeworks stock buy rating after ASCO update
- H.C. Wainwright maintains neutral rating on Zymeworks stock
- China approves novel HER2-targeted therapy for BTC
- Zymeworks Announces Presentations Highlighting Breadth of Oncology Portfolio at Upcoming Medical Conferences
- Zymeworks Announces Participation in Upcoming Investor Conferences
Rango diario
15.78 16.54
Rango anual
9.04 17.67
- Cierres anteriores
- 15.84
- Open
- 15.88
- Bid
- 15.87
- Ask
- 16.17
- Low
- 15.78
- High
- 16.54
- Volumen
- 1.248 K
- Cambio diario
- 0.19%
- Cambio mensual
- 14.09%
- Cambio a 6 meses
- 34.49%
- Cambio anual
- 26.15%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B