Moedas / ZVRA
ZVRA: Zevra Therapeutics Inc
7.52 USD 0.19 (2.59%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ZVRA para hoje mudou para 2.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.35 e o mais alto foi 7.56.
Veja a dinâmica do par de moedas Zevra Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
7.35 7.56
Faixa anual
6.19 13.16
- Fechamento anterior
- 7.33
- Open
- 7.37
- Bid
- 7.52
- Ask
- 7.82
- Low
- 7.35
- High
- 7.56
- Volume
- 1.213 K
- Mudança diária
- 2.59%
- Mudança mensal
- -16.63%
- Mudança de 6 meses
- -1.05%
- Mudança anual
- 8.20%
