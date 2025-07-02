Валюты / ZVRA
ZVRA: Zevra Therapeutics Inc
7.26 USD 0.03 (0.41%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZVRA за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.16, а максимальная — 7.73.
Следите за динамикой Zevra Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.16 7.73
Годовой диапазон
6.19 13.16
- Предыдущее закрытие
- 7.23
- Open
- 7.57
- Bid
- 7.26
- Ask
- 7.56
- Low
- 7.16
- High
- 7.73
- Объем
- 4.480 K
- Дневное изменение
- 0.41%
- Месячное изменение
- -19.51%
- 6-месячное изменение
- -4.47%
- Годовое изменение
- 4.46%
