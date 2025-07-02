Währungen / ZVRA
ZVRA: Zevra Therapeutics Inc
7.90 USD 0.04 (0.50%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZVRA hat sich für heute um -0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.71 bis zu einem Hoch von 8.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zevra Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ZVRA News
Tagesspanne
7.71 8.00
Jahresspanne
6.19 13.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.94
- Eröffnung
- 7.91
- Bid
- 7.90
- Ask
- 8.20
- Tief
- 7.71
- Hoch
- 8.00
- Volumen
- 1.938 K
- Tagesänderung
- -0.50%
- Monatsänderung
- -12.42%
- 6-Monatsänderung
- 3.95%
- Jahresänderung
- 13.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K