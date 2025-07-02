货币 / ZVRA
ZVRA: Zevra Therapeutics Inc
7.31 USD 0.05 (0.69%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ZVRA汇率已更改0.69%。当日，交易品种以低点7.16和高点7.55进行交易。
关注Zevra Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
7.16 7.55
年范围
6.19 13.16
- 前一天收盘价
- 7.26
- 开盘价
- 7.33
- 卖价
- 7.31
- 买价
- 7.61
- 最低价
- 7.16
- 最高价
- 7.55
- 交易量
- 2.007 K
- 日变化
- 0.69%
- 月变化
- -18.96%
- 6个月变化
- -3.82%
- 年变化
- 5.18%
