ZLAB: Zai Lab Limited - American Depositary Shares
32.58 USD 0.28 (0.87%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ZLAB para hoje mudou para 0.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.20 e o mais alto foi 32.96.
Veja a dinâmica do par de moedas Zai Lab Limited - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
32.20 32.96
Faixa anual
23.70 44.34
- Fechamento anterior
- 32.30
- Open
- 32.31
- Bid
- 32.58
- Ask
- 32.88
- Low
- 32.20
- High
- 32.96
- Volume
- 699
- Mudança diária
- 0.87%
- Mudança mensal
- -0.55%
- Mudança de 6 meses
- -14.85%
- Mudança anual
- 31.96%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh