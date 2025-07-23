Valute / ZLAB
ZLAB: Zai Lab Limited - American Depositary Shares
32.65 USD 0.35 (1.06%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZLAB ha avuto una variazione del -1.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.12 e ad un massimo di 32.84.
Segui le dinamiche di Zai Lab Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
32.12 32.84
Intervallo Annuale
23.70 44.34
- Chiusura Precedente
- 33.00
- Apertura
- 32.60
- Bid
- 32.65
- Ask
- 32.95
- Minimo
- 32.12
- Massimo
- 32.84
- Volume
- 1.738 K
- Variazione giornaliera
- -1.06%
- Variazione Mensile
- -0.34%
- Variazione Semestrale
- -14.66%
- Variazione Annuale
- 32.24%
20 settembre, sabato