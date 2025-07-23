QuotazioniSezioni
ZLAB: Zai Lab Limited - American Depositary Shares

32.65 USD 0.35 (1.06%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ZLAB ha avuto una variazione del -1.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.12 e ad un massimo di 32.84.

Segui le dinamiche di Zai Lab Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
32.12 32.84
Intervallo Annuale
23.70 44.34
Chiusura Precedente
33.00
Apertura
32.60
Bid
32.65
Ask
32.95
Minimo
32.12
Massimo
32.84
Volume
1.738 K
Variazione giornaliera
-1.06%
Variazione Mensile
-0.34%
Variazione Semestrale
-14.66%
Variazione Annuale
32.24%
20 settembre, sabato