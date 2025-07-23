Валюты / ZLAB
ZLAB: Zai Lab Limited - American Depositary Shares
32.30 USD 0.38 (1.19%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZLAB за сегодня изменился на 1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.68, а максимальная — 32.48.
Следите за динамикой Zai Lab Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ZLAB
Дневной диапазон
31.68 32.48
Годовой диапазон
23.70 44.34
- Предыдущее закрытие
- 31.92
- Open
- 31.97
- Bid
- 32.30
- Ask
- 32.60
- Low
- 31.68
- High
- 32.48
- Объем
- 1.628 K
- Дневное изменение
- 1.19%
- Месячное изменение
- -1.40%
- 6-месячное изменение
- -15.58%
- Годовое изменение
- 30.82%
