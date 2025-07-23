Währungen / ZLAB
ZLAB: Zai Lab Limited - American Depositary Shares
33.00 USD 0.42 (1.29%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZLAB hat sich für heute um 1.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.60 bis zu einem Hoch von 33.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zai Lab Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ZLAB News
Tagesspanne
32.60 33.17
Jahresspanne
23.70 44.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.58
- Eröffnung
- 32.94
- Bid
- 33.00
- Ask
- 33.30
- Tief
- 32.60
- Hoch
- 33.17
- Volumen
- 1.339 K
- Tagesänderung
- 1.29%
- Monatsänderung
- 0.73%
- 6-Monatsänderung
- -13.75%
- Jahresänderung
- 33.66%
