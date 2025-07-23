货币 / ZLAB
ZLAB: Zai Lab Limited - American Depositary Shares
32.30 USD 0.38 (1.19%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ZLAB汇率已更改1.19%。当日，交易品种以低点31.68和高点32.48进行交易。
关注Zai Lab Limited - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ZLAB新闻
- China-Tied Biotechs Zai Labs, BeOne Plunge On Rumored Executive Order
- Zai Lab at Morgan Stanley Conference: Strategic Expansion and Innovation
- Amgen Faces Setback As Final Data Weakens Case For Gastric Cancer Drug - Zai Lab (NASDAQ:ZLAB), Amgen (NASDAQ:AMGN)
- Zai Lab at Cantor Conference: Strategic Growth Plans
- Jefferies assumes coverage on Zai Lab stock with Buy rating, $52 price target
- Zai Lab Limited (ZLAB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Here's What Key Metrics Tell Us About Zai Lab Limited (ZLAB) Q2 Earnings
- Zai Lab earnings beat by $0.37, revenue fell short of estimates
- Zai Lab misses revenue expectations, shares slip over 2%
- This Cancer Treatment Stock Nears A Buy Point As Quarterly Results Loom
- Baron Emerging Markets Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Zai Lab Limited (ZLAB) Stock Jumps 6.8%: Will It Continue to Soar?
日范围
31.68 32.48
年范围
23.70 44.34
- 前一天收盘价
- 31.92
- 开盘价
- 31.97
- 卖价
- 32.30
- 买价
- 32.60
- 最低价
- 31.68
- 最高价
- 32.48
- 交易量
- 1.628 K
- 日变化
- 1.19%
- 月变化
- -1.40%
- 6个月变化
- -15.58%
- 年变化
- 30.82%
