通貨 / ZLAB
ZLAB: Zai Lab Limited - American Depositary Shares

33.00 USD 0.42 (1.29%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ZLABの今日の為替レートは、1.29%変化しました。日中、通貨は1あたり32.60の安値と33.17の高値で取引されました。

Zai Lab Limited - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
32.60 33.17
1年のレンジ
23.70 44.34
以前の終値
32.58
始値
32.94
買値
33.00
買値
33.30
安値
32.60
高値
33.17
出来高
1.339 K
1日の変化
1.29%
1ヶ月の変化
0.73%
6ヶ月の変化
-13.75%
1年の変化
33.66%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K