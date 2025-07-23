通貨 / ZLAB
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ZLAB: Zai Lab Limited - American Depositary Shares
33.00 USD 0.42 (1.29%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ZLABの今日の為替レートは、1.29%変化しました。日中、通貨は1あたり32.60の安値と33.17の高値で取引されました。
Zai Lab Limited - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZLAB News
- Alibaba, Oracle Lead Market Cap Stock Movers on Thursday
- China-Tied Biotechs Zai Labs, BeOne Plunge On Rumored Executive Order
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Zai Lab at Morgan Stanley Conference: Strategic Expansion and Innovation
- Amgen Faces Setback As Final Data Weakens Case For Gastric Cancer Drug - Zai Lab (NASDAQ:ZLAB), Amgen (NASDAQ:AMGN)
- Zai Lab at Cantor Conference: Strategic Growth Plans
- C3.ai Posts Downbeat Results, Joins GitLab, Salesforce And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Acadian Asset Management (NYSE:AAMI), C3.ai (NYSE:AI)
- Barclays initiates Ideaya Biosciences stock with Overweight rating
- Jefferies assumes coverage on Zai Lab stock with Buy rating, $52 price target
- Zai Lab Limited (ZLAB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Dutch Bros Soars 22% On Earnings, Joins 2 Best Stocks Lists: Check Out Who's On The IBD 50, Sector Leaders, Other Premium Lists
- Here's What Key Metrics Tell Us About Zai Lab Limited (ZLAB) Q2 Earnings
- Zai Lab earnings beat by $0.37, revenue fell short of estimates
- Zai Lab misses revenue expectations, shares slip over 2%
- This Cancer Treatment Stock Nears A Buy Point As Quarterly Results Loom
- Baron Emerging Markets Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Axon Stock Hits A Record High, Secures Spot On Two Best Growth Stock Lists: Check Out The IBD 50, Big Cap 20 And More
- Artificial Intelligence Play Credo Tech Hits Fresh Record High. Who Else Is On The IBD 50, Big Cap 20, Other Premium Watchlists?
- Seagate Soars To Record High, Steps Into Spotlight: Find Best Stocks To Buy And Watch On The IBD 50, Big Cap 20 And Other Lists
- ARM, KLA Among Top Tech Stocks Rising Onto Best Stock Lists: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Others
- Tesla Rival Leads 5 China Stocks Near Buy Points Amid Trump Trade Truce Hopes
- AI Giants, Early Leaders In Tech Revolution, Join Best Stock Lists: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Sector Leaders, More
- Defense, AI, Gold Stocks Shine On Best Stocks Lists: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Others
- Zai Lab Limited (ZLAB) Stock Jumps 6.8%: Will It Continue to Soar?
1日のレンジ
32.60 33.17
1年のレンジ
23.70 44.34
- 以前の終値
- 32.58
- 始値
- 32.94
- 買値
- 33.00
- 買値
- 33.30
- 安値
- 32.60
- 高値
- 33.17
- 出来高
- 1.339 K
- 1日の変化
- 1.29%
- 1ヶ月の変化
- 0.73%
- 6ヶ月の変化
- -13.75%
- 1年の変化
- 33.66%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K