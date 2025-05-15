Moedas / YRD
YRD: Yiren Digital Ltd American Depositary Shares, each representing
5.99 USD 0.02 (0.34%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do YRD para hoje mudou para 0.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.97 e o mais alto foi 6.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Yiren Digital Ltd American Depositary Shares, each representing. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
YRD Notícias
Faixa diária
5.97 6.00
Faixa anual
4.41 9.20
- Fechamento anterior
- 5.97
- Open
- 5.97
- Bid
- 5.99
- Ask
- 6.29
- Low
- 5.97
- High
- 6.00
- Volume
- 62
- Mudança diária
- 0.34%
- Mudança mensal
- 2.22%
- Mudança de 6 meses
- -13.81%
- Mudança anual
- 2.92%
