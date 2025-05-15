Valute / YRD
YRD: Yiren Digital Ltd American Depositary Shares, each representing
6.00 USD 0.03 (0.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio YRD ha avuto una variazione del -0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.95 e ad un massimo di 6.07.
Segui le dinamiche di Yiren Digital Ltd American Depositary Shares, each representing. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
5.95 6.07
Intervallo Annuale
4.41 9.20
- Chiusura Precedente
- 6.03
- Apertura
- 6.04
- Bid
- 6.00
- Ask
- 6.30
- Minimo
- 5.95
- Massimo
- 6.07
- Volume
- 83
- Variazione giornaliera
- -0.50%
- Variazione Mensile
- 2.39%
- Variazione Semestrale
- -13.67%
- Variazione Annuale
- 3.09%
21 settembre, domenica