QuotazioniSezioni
Valute / YRD
Tornare a Azioni

YRD: Yiren Digital Ltd American Depositary Shares, each representing

6.00 USD 0.03 (0.50%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio YRD ha avuto una variazione del -0.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.95 e ad un massimo di 6.07.

Segui le dinamiche di Yiren Digital Ltd American Depositary Shares, each representing. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

YRD News

Intervallo Giornaliero
5.95 6.07
Intervallo Annuale
4.41 9.20
Chiusura Precedente
6.03
Apertura
6.04
Bid
6.00
Ask
6.30
Minimo
5.95
Massimo
6.07
Volume
83
Variazione giornaliera
-0.50%
Variazione Mensile
2.39%
Variazione Semestrale
-13.67%
Variazione Annuale
3.09%
21 settembre, domenica