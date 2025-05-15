货币 / YRD
YRD: Yiren Digital Ltd American Depositary Shares, each representing
5.94 USD 0.05 (0.85%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日YRD汇率已更改0.85%。当日，交易品种以低点5.89和高点6.04进行交易。
关注Yiren Digital Ltd American Depositary Shares, each representing动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
YRD新闻
日范围
5.89 6.04
年范围
4.41 9.20
- 前一天收盘价
- 5.89
- 开盘价
- 5.93
- 卖价
- 5.94
- 买价
- 6.24
- 最低价
- 5.89
- 最高价
- 6.04
- 交易量
- 96
- 日变化
- 0.85%
- 月变化
- 1.37%
- 6个月变化
- -14.53%
- 年变化
- 2.06%
