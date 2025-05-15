КотировкиРазделы
Валюты / YRD
YRD: Yiren Digital Ltd American Depositary Shares, each representing

5.89 USD 0.12 (2.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс YRD за сегодня изменился на -2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.87, а максимальная — 6.03.

Следите за динамикой Yiren Digital Ltd American Depositary Shares, each representing. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости YRD

Дневной диапазон
5.87 6.03
Годовой диапазон
4.41 9.20
Предыдущее закрытие
6.01
Open
6.03
Bid
5.89
Ask
6.19
Low
5.87
High
6.03
Объем
58
Дневное изменение
-2.00%
Месячное изменение
0.51%
6-месячное изменение
-15.25%
Годовое изменение
1.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.