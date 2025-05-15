Валюты / YRD
YRD: Yiren Digital Ltd American Depositary Shares, each representing
5.89 USD 0.12 (2.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс YRD за сегодня изменился на -2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.87, а максимальная — 6.03.
Следите за динамикой Yiren Digital Ltd American Depositary Shares, each representing. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости YRD
- 8 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy From 60 August Graham Value All-Stars
- Yiren Digital Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:YRD)
- Yiren Digital Ltd. (YRD) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Yirendai Ltd reports strong Q1 2025 revenue growth
- X Financial: An In-Depth Look At This Dirt Cheap Compounder (NYSE:XYF)
- 17 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy Out Of 72 June Graham Value All-Stars
- Yiren Digital: Insurance Coverage Of Air Taxis, But Decreases In Cash Flow (NYSE:YRD)
- Yiren Digital’s Hexiang Insurance Brokers Launched Innovative Insurance Products for Low-Altitude Economy
- Yiren Digital introduces new 2025 Share Incentive Plan
- Yiren Digital Ltd. (YRD) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Oracle and GameStop Headline Market Cap Stock Movers on Thursday
- Yiren Digital Ltd. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:YRD)
- Oxford Industries, GameStop, Boeing And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - DeFi Development (NASDAQ:DFDV), Boeing (NYSE:BA)
- Yiren Digital reports Q1 revenue growth, but stock dips on profit decline
- Yiren Digital Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Yiren Digital to Report First Quarter 2025 Financial Results on June 12, 2025
- Buy Any Of 18 Ideal 'Safer' May Dividend Dogs Out Of 70 Graham Value All-Stars (GVAS)
- Yiren Digital at Deutsche Bank Conference: AI and Global Expansion Drive
Дневной диапазон
5.87 6.03
Годовой диапазон
4.41 9.20
- Предыдущее закрытие
- 6.01
- Open
- 6.03
- Bid
- 5.89
- Ask
- 6.19
- Low
- 5.87
- High
- 6.03
- Объем
- 58
- Дневное изменение
- -2.00%
- Месячное изменение
- 0.51%
- 6-месячное изменение
- -15.25%
- Годовое изменение
- 1.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.