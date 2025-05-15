Währungen / YRD
YRD: Yiren Digital Ltd American Depositary Shares, each representing
6.04 USD 0.01 (0.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von YRD hat sich für heute um 0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.01 bis zu einem Hoch von 6.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Yiren Digital Ltd American Depositary Shares, each representing-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
YRD News
Tagesspanne
6.01 6.04
Jahresspanne
4.41 9.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.03
- Eröffnung
- 6.04
- Bid
- 6.04
- Ask
- 6.34
- Tief
- 6.01
- Hoch
- 6.04
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- 0.17%
- Monatsänderung
- 3.07%
- 6-Monatsänderung
- -13.09%
- Jahresänderung
- 3.78%
