WWW: Wolverine World Wide Inc
30.87 USD 0.20 (0.65%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WWW para hoje mudou para 0.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.76 e o mais alto foi 31.04.
Veja a dinâmica do par de moedas Wolverine World Wide Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
30.76 31.04
Faixa anual
9.58 32.80
- Fechamento anterior
- 30.67
- Open
- 30.85
- Bid
- 30.87
- Ask
- 31.17
- Low
- 30.76
- High
- 31.04
- Volume
- 621
- Mudança diária
- 0.65%
- Mudança mensal
- -1.66%
- Mudança de 6 meses
- 121.93%
- Mudança anual
- 79.58%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh