Währungen / WWW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WWW: Wolverine World Wide Inc
30.40 USD 0.27 (0.88%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WWW hat sich für heute um -0.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.40 bis zu einem Hoch von 31.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wolverine World Wide Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WWW News
- Can WWW Sustain Its Broad-Based Margin Expansion Into 2025 & Beyond?
- Zacks Industry Outlook Highlights NIKE, Adidas, Skechers U.S.A, Birkenstock and Wolverine World Wide
- 5 Shoes & Retail Apparel Stocks Positioned for Growth Amid Athleisure Boom
- This Top Consumer Discretionary Stock is a #1 (Strong Buy): Why It Should Be on Your Radar
- Nike’s turnaround is starting to work as pressure from rivals eases, analyst says
- What's Going On With Wolverine World Wide Stock Wednesday? - Wolverine World Wide (NYSE:WWW)
- Wolverine World Wide stock hits 52-week high at 32.6 USD
- Caleres Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Decline 3.6% Y/Y
- Wolverine World Wide (WWW) Is Up 3.97% in One Week: What You Should Know
- Ulta Beauty Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, FY25 Outlook Raised
- Abercrombie Q2 Earnings Top Estimates, Hollister Brand Up 19%
- NIKE's Premium P/E & Fresh Rally: Time to Accumulate or Stay Cautious?
- Wolverine World Wide stock price target raised to $36 by Stifel on Saucony growth
- Amer Sports, IBD Stock Of The Day, Scales New Buy Point With Hot Footwear, Apparel
- Baird upgrades Canada Goose, VF and Rocky Brands on improving outlook
- How to Find Strong Buy Consumer Discretionary Stocks Using the Zacks Rank
- Will HOKA & UGG's Global Surge Propel DECK's Sales Mix Toward 50%?
- Wolverine World Wide stock hits 52-week high at 29.04 USD
- Nike Stock: The Odds Are Stacked Against Shareholders (NYSE:NKE)
- Estee Lauder Q4 Earnings Beat Estimates, Sales Down 12% Y/Y
- Dillard's Q2 Earnings Beat Estimates, Comparable Store Sales Rise 1%
- Can Wolverine World Wide Sustain Its Brand-Led Momentum Through 2025?
- Wolverine World Wide (WWW) Is Up 23.83% in One Week: What You Should Know
- Tapestry Q4 Earnings & Sales Top Estimates, Gross Margin Grows Y/Y
Tagesspanne
30.40 31.04
Jahresspanne
9.58 32.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.67
- Eröffnung
- 30.85
- Bid
- 30.40
- Ask
- 30.70
- Tief
- 30.40
- Hoch
- 31.04
- Volumen
- 3.234 K
- Tagesänderung
- -0.88%
- Monatsänderung
- -3.15%
- 6-Monatsänderung
- 118.55%
- Jahresänderung
- 76.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K