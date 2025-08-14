KurseKategorien
WWW: Wolverine World Wide Inc

30.40 USD 0.27 (0.88%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WWW hat sich für heute um -0.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.40 bis zu einem Hoch von 31.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die Wolverine World Wide Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

WWW News

Tagesspanne
30.40 31.04
Jahresspanne
9.58 32.80
Vorheriger Schlusskurs
30.67
Eröffnung
30.85
Bid
30.40
Ask
30.70
Tief
30.40
Hoch
31.04
Volumen
3.234 K
Tagesänderung
-0.88%
Monatsänderung
-3.15%
6-Monatsänderung
118.55%
Jahresänderung
76.85%
