WWW: Wolverine World Wide Inc
30.39 USD 0.21 (0.70%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WWW за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.37, а максимальная — 30.51.
Следите за динамикой Wolverine World Wide Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WWW
- Can WWW Sustain Its Broad-Based Margin Expansion Into 2025 & Beyond?
- Zacks Industry Outlook Highlights NIKE, Adidas, Skechers U.S.A, Birkenstock and Wolverine World Wide
- 5 Shoes & Retail Apparel Stocks Positioned for Growth Amid Athleisure Boom
- This Top Consumer Discretionary Stock is a #1 (Strong Buy): Why It Should Be on Your Radar
- Nike’s turnaround is starting to work as pressure from rivals eases, analyst says
- What's Going On With Wolverine World Wide Stock Wednesday? - Wolverine World Wide (NYSE:WWW)
- Wolverine World Wide stock hits 52-week high at 32.6 USD
- Caleres Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Decline 3.6% Y/Y
- Wolverine World Wide (WWW) Is Up 3.97% in One Week: What You Should Know
- Ulta Beauty Q2 Earnings & Sales Beat Estimates, FY25 Outlook Raised
- Abercrombie Q2 Earnings Top Estimates, Hollister Brand Up 19%
- NIKE's Premium P/E & Fresh Rally: Time to Accumulate or Stay Cautious?
- Wolverine World Wide stock price target raised to $36 by Stifel on Saucony growth
- Amer Sports, IBD Stock Of The Day, Scales New Buy Point With Hot Footwear, Apparel
- Baird upgrades Canada Goose, VF and Rocky Brands on improving outlook
- How to Find Strong Buy Consumer Discretionary Stocks Using the Zacks Rank
- Will HOKA & UGG's Global Surge Propel DECK's Sales Mix Toward 50%?
- Wolverine World Wide stock hits 52-week high at 29.04 USD
- Nike Stock: The Odds Are Stacked Against Shareholders (NYSE:NKE)
- Estee Lauder Q4 Earnings Beat Estimates, Sales Down 12% Y/Y
- Dillard's Q2 Earnings Beat Estimates, Comparable Store Sales Rise 1%
- Can Wolverine World Wide Sustain Its Brand-Led Momentum Through 2025?
- Wolverine World Wide (WWW) Is Up 23.83% in One Week: What You Should Know
- Tapestry Q4 Earnings & Sales Top Estimates, Gross Margin Grows Y/Y
Дневной диапазон
29.37 30.51
Годовой диапазон
9.58 32.80
- Предыдущее закрытие
- 30.18
- Open
- 30.16
- Bid
- 30.39
- Ask
- 30.69
- Low
- 29.37
- High
- 30.51
- Объем
- 3.053 K
- Дневное изменение
- 0.70%
- Месячное изменение
- -3.19%
- 6-месячное изменение
- 118.48%
- Годовое изменение
- 76.79%
