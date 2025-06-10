Moedas / WSBC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
WSBC: WesBanco Inc
31.73 USD 0.58 (1.86%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WSBC para hoje mudou para 1.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.11 e o mais alto foi 32.06.
Veja a dinâmica do par de moedas WesBanco Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WSBC Notícias
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- WesBanco declares quarterly cash dividend of $0.37 per share
- WesBanco appoints Richard Laws as chief legal counsel
- WesBanco, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WSBC)
- WesBanco earnings missed by $0.28, revenue topped estimates
- Here's What Key Metrics Tell Us About WesBanco (WSBC) Q2 Earnings
- WesBanco (WSBC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- WesBanco Q2 2025 slides: Premier acquisition fuels 54% asset growth, margin expansion
- Ameris Bancorp (ABCB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- First Citizens BancShares (FCNCA) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- South Atlantic Bancshares, Inc. (SABK) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- TowneBank (TOWN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- WesBanco (WSBC) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Investar (ISTR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- WesBanco: Acquisition Boosts Growth, But Asset Quality And Valuation Warrant Caution
- Zacks Value Trader Highlights: WesBanco, Bank OZK and First Busey
- 3 Cheap Bank Stocks for Your Short List
- WesBanco names Kevin McCormack as Mid-Atlantic market president
- Keefe, Bruyette & Woods sees re-rating opportunity in bank M&A stocks
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- WesBanco Bank, the Paisley Foundation and the Community Foundation for the Ohio Valley Announce Flood Recovery Fund
- WesBanco Declares Quarterly Cash Dividend upon Its Perpetual Preferred Stock
- WesBanco, Inc. Names Joshua Scott as Charleston, West Virginia Market President
- WesBanco, Inc. Names George Petroplus as Morgantown, West Virginia Market President
Faixa diária
31.11 32.06
Faixa anual
26.42 37.37
- Fechamento anterior
- 31.15
- Open
- 31.17
- Bid
- 31.73
- Ask
- 32.03
- Low
- 31.11
- High
- 32.06
- Volume
- 530
- Mudança diária
- 1.86%
- Mudança mensal
- -2.49%
- Mudança de 6 meses
- 2.72%
- Mudança anual
- 6.94%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh