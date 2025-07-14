Währungen / WSBC
WSBC: WesBanco Inc
32.32 USD 1.17 (3.76%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WSBC hat sich für heute um 3.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.11 bis zu einem Hoch von 32.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die WesBanco Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
31.11 32.36
Jahresspanne
26.42 37.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.15
- Eröffnung
- 31.17
- Bid
- 32.32
- Ask
- 32.62
- Tief
- 31.11
- Hoch
- 32.36
- Volumen
- 2.003 K
- Tagesänderung
- 3.76%
- Monatsänderung
- -0.68%
- 6-Monatsänderung
- 4.63%
- Jahresänderung
- 8.93%
