Moedas / WNEB
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
WNEB: Western New England Bancorp Inc
12.40 USD 0.30 (2.48%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WNEB para hoje mudou para 2.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.14 e o mais alto foi 12.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Western New England Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WNEB Notícias
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Western New England Bancorp (WNEB) Stock
- What Makes Western New England Bancorp (WNEB) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Western New England Bancorp (WNEB) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Western New England earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Western New England Bancorp (WNEB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Western New England Bancorp reports 31% increase in Q2 earnings
- Western New England Bancorp, Inc. Announces Completion of 2024 Repurchase Plan
Faixa diária
12.14 12.45
Faixa anual
7.63 12.70
- Fechamento anterior
- 12.10
- Open
- 12.23
- Bid
- 12.40
- Ask
- 12.70
- Low
- 12.14
- High
- 12.45
- Volume
- 164
- Mudança diária
- 2.48%
- Mudança mensal
- 0.24%
- Mudança de 6 meses
- 33.33%
- Mudança anual
- 46.75%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh