통화 / WNEB
WNEB: Western New England Bancorp Inc
12.61 USD 0.11 (0.88%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WNEB 환율이 오늘 0.88%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.26이고 고가는 12.70이었습니다.
Western New England Bancorp Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
12.26 12.70
년간 변동
7.63 12.70
- 이전 종가
- 12.50
- 시가
- 12.51
- Bid
- 12.61
- Ask
- 12.91
- 저가
- 12.26
- 고가
- 12.70
- 볼륨
- 341
- 일일 변동
- 0.88%
- 월 변동
- 1.94%
- 6개월 변동
- 35.59%
- 년간 변동율
- 49.23%
20 9월, 토요일