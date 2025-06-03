クォートセクション
通貨 / WNEB
WNEB: Western New England Bancorp Inc

12.50 USD 0.40 (3.31%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WNEBの今日の為替レートは、3.31%変化しました。日中、通貨は1あたり12.14の安値と12.50の高値で取引されました。

Western New England Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

WNEB News

1日のレンジ
12.14 12.50
1年のレンジ
7.63 12.70
以前の終値
12.10
始値
12.23
買値
12.50
買値
12.80
安値
12.14
高値
12.50
出来高
228
1日の変化
3.31%
1ヶ月の変化
1.05%
6ヶ月の変化
34.41%
1年の変化
47.93%
