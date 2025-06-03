Валюты / WNEB
WNEB: Western New England Bancorp Inc
12.10 USD 0.07 (0.58%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WNEB за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.90, а максимальная — 12.12.
Следите за динамикой Western New England Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.90 12.12
Годовой диапазон
7.63 12.70
- Предыдущее закрытие
- 12.03
- Open
- 12.08
- Bid
- 12.10
- Ask
- 12.40
- Low
- 11.90
- High
- 12.12
- Объем
- 130
- Дневное изменение
- 0.58%
- Месячное изменение
- -2.18%
- 6-месячное изменение
- 30.11%
- Годовое изменение
- 43.20%
