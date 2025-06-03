Währungen / WNEB
WNEB: Western New England Bancorp Inc
12.36 USD 0.14 (1.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WNEB hat sich für heute um -1.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.27 bis zu einem Hoch von 12.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Western New England Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
12.27 12.70
Jahresspanne
7.63 12.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.50
- Eröffnung
- 12.51
- Bid
- 12.36
- Ask
- 12.66
- Tief
- 12.27
- Hoch
- 12.70
- Volumen
- 50
- Tagesänderung
- -1.12%
- Monatsänderung
- -0.08%
- 6-Monatsänderung
- 32.90%
- Jahresänderung
- 46.27%
