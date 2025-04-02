Moedas / WKHS
WKHS: Workhorse Group Inc
1.14 USD 0.03 (2.70%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WKHS para hoje mudou para 2.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.09 e o mais alto foi 1.16.
Veja a dinâmica do par de moedas Workhorse Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
WKHS Notícias
Faixa diária
1.09 1.16
Faixa anual
0.19 5.61
- Fechamento anterior
- 1.11
- Open
- 1.12
- Bid
- 1.14
- Ask
- 1.44
- Low
- 1.09
- High
- 1.16
- Volume
- 1.075 K
- Mudança diária
- 2.70%
- Mudança mensal
- -12.98%
- Mudança de 6 meses
- -37.70%
- Mudança anual
- 32.56%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh