WKHS: Workhorse Group Inc

1.12 USD 0.02 (1.75%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WKHS ha avuto una variazione del -1.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.11 e ad un massimo di 1.25.

Segui le dinamiche di Workhorse Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.11 1.25
Intervallo Annuale
0.19 5.61
Chiusura Precedente
1.14
Apertura
1.17
Bid
1.12
Ask
1.42
Minimo
1.11
Massimo
1.25
Volume
2.202 K
Variazione giornaliera
-1.75%
Variazione Mensile
-14.50%
Variazione Semestrale
-38.80%
Variazione Annuale
30.23%
21 settembre, domenica