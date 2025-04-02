Valute / WKHS
WKHS: Workhorse Group Inc
1.12 USD 0.02 (1.75%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WKHS ha avuto una variazione del -1.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.11 e ad un massimo di 1.25.
Segui le dinamiche di Workhorse Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
WKHS News
- Workhorse W56 electric step van eligible for $85,000 in California incentives
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Why Is BT Brands Stock Skyrocketing Wednesday? - BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Earnings call transcript: Workhorse Q2 2025 reveals significant EPS miss
- Workhorse Q2 2025 presentation slides: Sales surge 612% amid Motiv merger announcement
- Why Is Workhorse Group Stock Falling Friday? - Workhorse Gr (NASDAQ:WKHS)
- Workhorse Sales Beat Estimates
- Workhorse and Motiv to merge, creating medium-duty EV truck leader
- Dana (DAN) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- EV Company News For The Month Of July 2025
- LCI (LCII) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Workhorse Stock Jumps After Reviving Merger Talks With Electric Vehicle Maker - Workhorse Gr (NASDAQ:WKHS)
- Workhorse: Contemplated Reverse Merger Transaction Not Likely To Be A Winner
- Why Is Workhorse Stock Tumbling On Monday? - Workhorse Gr (NASDAQ:WKHS)
- Workhorse stock tumbles amid potential merger talks
- What's Going On With Workhorse Group Stock Wednesday? - Workhorse Gr (NASDAQ:WKHS)
- EV Company News For The Month Of June 2025
- EV Company News For The Month Of May 2025
- Benzinga Bulls And Bears: Virgin Galactic, Duolingo, Alibaba — And Stocks Close Up Five Days In A Row Benzinga Bulls And Bears: Virgin Galactic, Duolingo, Alibaba — And Stocks Close Up Five Days In A Row - Archer Aviation (NYSE:ACHR), American Eagle...
- Workhorse To Cut Workforce As Shares Slides After Q1 Miss - Workhorse Gr (NASDAQ:WKHS)
- Workhorse Group Reports First Quarter 2025 Results
- Workhorse Q1 2025 slides: Revenue drops, losses narrow amid cost-cutting push
- EV Company News For The Month Of March 2025
- What's Going On With Workhorse Group Stock Wednesday? - Workhorse Gr (NASDAQ:WKHS)
Intervallo Giornaliero
1.11 1.25
Intervallo Annuale
0.19 5.61
- Chiusura Precedente
- 1.14
- Apertura
- 1.17
- Bid
- 1.12
- Ask
- 1.42
- Minimo
- 1.11
- Massimo
- 1.25
- Volume
- 2.202 K
- Variazione giornaliera
- -1.75%
- Variazione Mensile
- -14.50%
- Variazione Semestrale
- -38.80%
- Variazione Annuale
- 30.23%
21 settembre, domenica