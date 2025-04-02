货币 / WKHS
WKHS: Workhorse Group Inc
1.11 USD 0.01 (0.89%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WKHS汇率已更改-0.89%。当日，交易品种以低点1.10和高点1.18进行交易。
关注Workhorse Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WKHS新闻
- Workhorse W56 electric step van eligible for $85,000 in California incentives
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Why Is BT Brands Stock Skyrocketing Wednesday? - BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Earnings call transcript: Workhorse Q2 2025 reveals significant EPS miss
- Workhorse Q2 2025 presentation slides: Sales surge 612% amid Motiv merger announcement
- Why Is Workhorse Group Stock Falling Friday? - Workhorse Gr (NASDAQ:WKHS)
- Workhorse Sales Beat Estimates
- Workhorse and Motiv to merge, creating medium-duty EV truck leader
- Dana (DAN) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- EV Company News For The Month Of July 2025
- LCI (LCII) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Workhorse Stock Jumps After Reviving Merger Talks With Electric Vehicle Maker - Workhorse Gr (NASDAQ:WKHS)
- Workhorse: Contemplated Reverse Merger Transaction Not Likely To Be A Winner
- Why Is Workhorse Stock Tumbling On Monday? - Workhorse Gr (NASDAQ:WKHS)
- Workhorse stock tumbles amid potential merger talks
- What's Going On With Workhorse Group Stock Wednesday? - Workhorse Gr (NASDAQ:WKHS)
- EV Company News For The Month Of June 2025
- EV Company News For The Month Of May 2025
- Benzinga Bulls And Bears: Virgin Galactic, Duolingo, Alibaba — And Stocks Close Up Five Days In A Row Benzinga Bulls And Bears: Virgin Galactic, Duolingo, Alibaba — And Stocks Close Up Five Days In A Row - Archer Aviation (NYSE:ACHR), American Eagle...
- Workhorse To Cut Workforce As Shares Slides After Q1 Miss - Workhorse Gr (NASDAQ:WKHS)
- Workhorse Group Reports First Quarter 2025 Results
- Workhorse Q1 2025 slides: Revenue drops, losses narrow amid cost-cutting push
- EV Company News For The Month Of March 2025
- What's Going On With Workhorse Group Stock Wednesday? - Workhorse Gr (NASDAQ:WKHS)
日范围
1.10 1.18
年范围
0.19 5.61
- 前一天收盘价
- 1.12
- 开盘价
- 1.12
- 卖价
- 1.11
- 买价
- 1.41
- 最低价
- 1.10
- 最高价
- 1.18
- 交易量
- 1.231 K
- 日变化
- -0.89%
- 月变化
- -15.27%
- 6个月变化
- -39.34%
- 年变化
- 29.07%
