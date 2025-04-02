통화 / WKHS
WKHS: Workhorse Group Inc
1.12 USD 0.02 (1.75%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WKHS 환율이 오늘 -1.75%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.11이고 고가는 1.25이었습니다.
Workhorse Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
1.11 1.25
년간 변동
0.19 5.61
- 이전 종가
- 1.14
- 시가
- 1.17
- Bid
- 1.12
- Ask
- 1.42
- 저가
- 1.11
- 고가
- 1.25
- 볼륨
- 2.202 K
- 일일 변동
- -1.75%
- 월 변동
- -14.50%
- 6개월 변동
- -38.80%
- 년간 변동율
- 30.23%
20 9월, 토요일