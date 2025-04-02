시세섹션
통화 / WKHS
주식로 돌아가기

WKHS: Workhorse Group Inc

1.12 USD 0.02 (1.75%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

WKHS 환율이 오늘 -1.75%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.11이고 고가는 1.25이었습니다.

Workhorse Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WKHS News

일일 변동 비율
1.11 1.25
년간 변동
0.19 5.61
이전 종가
1.14
시가
1.17
Bid
1.12
Ask
1.42
저가
1.11
고가
1.25
볼륨
2.202 K
일일 변동
-1.75%
월 변동
-14.50%
6개월 변동
-38.80%
년간 변동율
30.23%
20 9월, 토요일