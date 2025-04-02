Валюты / WKHS
WKHS: Workhorse Group Inc
1.12 USD 0.02 (1.75%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WKHS за сегодня изменился на -1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.10, а максимальная — 1.15.
Следите за динамикой Workhorse Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.10 1.15
Годовой диапазон
0.19 5.61
- Предыдущее закрытие
- 1.14
- Open
- 1.13
- Bid
- 1.12
- Ask
- 1.42
- Low
- 1.10
- High
- 1.15
- Объем
- 889
- Дневное изменение
- -1.75%
- Месячное изменение
- -14.50%
- 6-месячное изменение
- -38.80%
- Годовое изменение
- 30.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.