WKHS: Workhorse Group Inc

1.14 USD 0.03 (2.70%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WKHSの今日の為替レートは、2.70%変化しました。日中、通貨は1あたり1.09の安値と1.16の高値で取引されました。

Workhorse Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
1.09 1.16
1年のレンジ
0.19 5.61
以前の終値
1.11
始値
1.12
買値
1.14
買値
1.44
安値
1.09
高値
1.16
出来高
1.075 K
1日の変化
2.70%
1ヶ月の変化
-12.98%
6ヶ月の変化
-37.70%
1年の変化
32.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K