WKHS: Workhorse Group Inc
1.14 USD 0.03 (2.70%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WKHSの今日の為替レートは、2.70%変化しました。日中、通貨は1あたり1.09の安値と1.16の高値で取引されました。
Workhorse Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WKHS News
- Workhorse W56 electric step van eligible for $85,000 in California incentives
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Why Is BT Brands Stock Skyrocketing Wednesday? - BT Brands (NASDAQ:BTBD)
- Earnings call transcript: Workhorse Q2 2025 reveals significant EPS miss
- Workhorse Q2 2025 presentation slides: Sales surge 612% amid Motiv merger announcement
- Why Is Workhorse Group Stock Falling Friday? - Workhorse Gr (NASDAQ:WKHS)
- Workhorse Sales Beat Estimates
- Workhorse and Motiv to merge, creating medium-duty EV truck leader
- Dana (DAN) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- EV Company News For The Month Of July 2025
- LCI (LCII) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Workhorse Stock Jumps After Reviving Merger Talks With Electric Vehicle Maker - Workhorse Gr (NASDAQ:WKHS)
- Workhorse: Contemplated Reverse Merger Transaction Not Likely To Be A Winner
- Why Is Workhorse Stock Tumbling On Monday? - Workhorse Gr (NASDAQ:WKHS)
- Workhorse stock tumbles amid potential merger talks
- What's Going On With Workhorse Group Stock Wednesday? - Workhorse Gr (NASDAQ:WKHS)
- EV Company News For The Month Of June 2025
- EV Company News For The Month Of May 2025
- Benzinga Bulls And Bears: Virgin Galactic, Duolingo, Alibaba — And Stocks Close Up Five Days In A Row Benzinga Bulls And Bears: Virgin Galactic, Duolingo, Alibaba — And Stocks Close Up Five Days In A Row - Archer Aviation (NYSE:ACHR), American Eagle...
- Workhorse To Cut Workforce As Shares Slides After Q1 Miss - Workhorse Gr (NASDAQ:WKHS)
- Workhorse Group Reports First Quarter 2025 Results
- Workhorse Q1 2025 slides: Revenue drops, losses narrow amid cost-cutting push
- EV Company News For The Month Of March 2025
- What's Going On With Workhorse Group Stock Wednesday? - Workhorse Gr (NASDAQ:WKHS)
1日のレンジ
1.09 1.16
1年のレンジ
0.19 5.61
- 以前の終値
- 1.11
- 始値
- 1.12
- 買値
- 1.14
- 買値
- 1.44
- 安値
- 1.09
- 高値
- 1.16
- 出来高
- 1.075 K
- 1日の変化
- 2.70%
- 1ヶ月の変化
- -12.98%
- 6ヶ月の変化
- -37.70%
- 1年の変化
- 32.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K