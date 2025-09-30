- Visão do mercado
WFC-PY: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
A taxa do WFC-PY para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.77 e o mais alto foi 24.84.
Veja a dinâmica do par de moedas Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de WFC-PY hoje?
Hoje Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PY) está avaliado em 24.82. O instrumento é negociado dentro de 0.16%, o fechamento de ontem foi 24.78, e o volume de negociação atingiu 40. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WFC-PY em tempo real.
As ações de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ pagam dividendos?
Atualmente Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ está avaliado em 24.82. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.05% e USD. Monitore os movimentos de WFC-PY no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de WFC-PY?
Você pode comprar ações de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PY) pelo preço atual 24.82. Ordens geralmente são executadas perto de 24.82 ou 25.12, enquanto 40 e -0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WFC-PY no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de WFC-PY?
Investir em Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ envolve considerar a faixa anual 21.93 - 25.06 e o preço atual 24.82. Muitos comparam 2.82% e 8.05% antes de enviar ordens em 24.82 ou 25.12. Estude as mudanças diárias de preço de WFC-PY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WELLS FARGO & COMPANY?
O maior preço de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PY) no último ano foi 25.06. As ações oscilaram bastante dentro de 21.93 - 25.06, e a comparação com 24.78 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WELLS FARGO & COMPANY?
O menor preço de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PY) no ano foi 21.93. A comparação com o preço atual 24.82 e 21.93 - 25.06 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WFC-PY em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de WFC-PY?
No passado Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.78 e 8.05% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.78
- Open
- 24.84
- Bid
- 24.82
- Ask
- 25.12
- Low
- 24.77
- High
- 24.84
- Volume
- 40
- Mudança diária
- 0.16%
- Mudança mensal
- 2.82%
- Mudança de 6 meses
- 8.05%
- Mudança anual
- 8.05%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4