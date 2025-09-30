CotaçõesSeções
WFC-PY
WFC-PY: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

24.82 USD 0.04 (0.16%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do WFC-PY para hoje mudou para 0.16%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.77 e o mais alto foi 24.84.

Veja a dinâmica do par de moedas Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de WFC-PY hoje?

Hoje Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PY) está avaliado em 24.82. O instrumento é negociado dentro de 0.16%, o fechamento de ontem foi 24.78, e o volume de negociação atingiu 40. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WFC-PY em tempo real.

As ações de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ pagam dividendos?

Atualmente Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ está avaliado em 24.82. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.05% e USD. Monitore os movimentos de WFC-PY no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de WFC-PY?

Você pode comprar ações de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PY) pelo preço atual 24.82. Ordens geralmente são executadas perto de 24.82 ou 25.12, enquanto 40 e -0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WFC-PY no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de WFC-PY?

Investir em Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ envolve considerar a faixa anual 21.93 - 25.06 e o preço atual 24.82. Muitos comparam 2.82% e 8.05% antes de enviar ordens em 24.82 ou 25.12. Estude as mudanças diárias de preço de WFC-PY no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações WELLS FARGO & COMPANY?

O maior preço de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PY) no último ano foi 25.06. As ações oscilaram bastante dentro de 21.93 - 25.06, e a comparação com 24.78 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações WELLS FARGO & COMPANY?

O menor preço de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PY) no ano foi 21.93. A comparação com o preço atual 24.82 e 21.93 - 25.06 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WFC-PY em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de WFC-PY?

No passado Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.78 e 8.05% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.77 24.84
Faixa anual
21.93 25.06
Fechamento anterior
24.78
Open
24.84
Bid
24.82
Ask
25.12
Low
24.77
High
24.84
Volume
40
Mudança diária
0.16%
Mudança mensal
2.82%
Mudança de 6 meses
8.05%
Mudança anual
8.05%
