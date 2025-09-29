- Panorámica
WFC-PY: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
El tipo de cambio de WFC-PY de hoy ha cambiado un 0.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.77, mientras que el máximo ha alcanzado 24.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de WFC-PY hoy?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PY) se evalúa hoy en 24.82. El instrumento se negocia dentro de 0.16%; el cierre de ayer ha sido 24.78 y el volumen comercial ha alcanzado 40. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios WFC-PY en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ se evalúa actualmente en 24.82. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 8.05% y USD. Monitoree los movimientos de WFC-PY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de WFC-PY?
Puede comprar acciones de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PY) al precio actual de 24.82. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.82 o 25.12, mientras que 40 y -0.08% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de WFC-PY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de WFC-PY?
Invertir en Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ implica tener en cuenta el rango anual 21.93 - 25.06 y el precio actual 24.82. Muchos comparan 2.82% y 8.05% antes de colocar órdenes en 24.82 o 25.12. Estudie los cambios diarios de precios de WFC-PY en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WELLS FARGO & COMPANY?
El precio más alto de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PY) en el último año ha sido 25.06. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.93 - 25.06, una comparación con 24.78 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WELLS FARGO & COMPANY?
El precio más bajo de WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PY) para el año ha sido 21.93. La comparación con los actuales 24.82 y 21.93 - 25.06 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de WFC-PY en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de WFC-PY?
En el pasado, Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.78 y 8.05% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.78
- Open
- 24.84
- Bid
- 24.82
- Ask
- 25.12
- Low
- 24.77
- High
- 24.84
- Volumen
- 40
- Cambio diario
- 0.16%
- Cambio mensual
- 2.82%
- Cambio a 6 meses
- 8.05%
- Cambio anual
- 8.05%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.