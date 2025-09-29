- Обзор рынка
WFC-PY: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
Курс WFC-PY за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.77, а максимальная — 24.84.
Следите за динамикой Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WFC-PY сегодня?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PY) сегодня оценивается на уровне 24.83. Инструмент торгуется в пределах 0.20%, вчерашнее закрытие составило 24.78, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WFC-PY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ в настоящее время оценивается в 24.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.10% и USD. Отслеживайте движения WFC-PY на графике в реальном времени.
Как купить акции WFC-PY?
Вы можете купить акции Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PY) по текущей цене 24.83. Ордера обычно размещаются около 24.83 или 25.13, тогда как 39 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WFC-PY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WFC-PY?
Инвестирование в Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ предполагает учет годового диапазона 21.93 - 25.06 и текущей цены 24.83. Многие сравнивают 2.86% и 8.10% перед размещением ордеров на 24.83 или 25.13. Изучайте ежедневные изменения цены WFC-PY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WELLS FARGO & COMPANY?
Самая высокая цена WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PY) за последний год составила 25.06. Акции заметно колебались в пределах 21.93 - 25.06, сравнение с 24.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WELLS FARGO & COMPANY?
Самая низкая цена WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PY) за год составила 21.93. Сравнение с текущими 24.83 и 21.93 - 25.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WFC-PY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WFC-PY?
В прошлом Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.78 и 8.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.78
- Open
- 24.84
- Bid
- 24.83
- Ask
- 25.13
- Low
- 24.77
- High
- 24.84
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- 2.86%
- 6-месячное изменение
- 8.10%
- Годовое изменение
- 8.10%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%