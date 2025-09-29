КотировкиРазделы
WFC-PY: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

24.83 USD 0.05 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WFC-PY за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.77, а максимальная — 24.84.

Следите за динамикой Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WFC-PY сегодня?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PY) сегодня оценивается на уровне 24.83. Инструмент торгуется в пределах 0.20%, вчерашнее закрытие составило 24.78, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WFC-PY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ в настоящее время оценивается в 24.83. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.10% и USD. Отслеживайте движения WFC-PY на графике в реальном времени.

Как купить акции WFC-PY?

Вы можете купить акции Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PY) по текущей цене 24.83. Ордера обычно размещаются около 24.83 или 25.13, тогда как 39 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WFC-PY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WFC-PY?

Инвестирование в Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ предполагает учет годового диапазона 21.93 - 25.06 и текущей цены 24.83. Многие сравнивают 2.86% и 8.10% перед размещением ордеров на 24.83 или 25.13. Изучайте ежедневные изменения цены WFC-PY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WELLS FARGO & COMPANY?

Самая высокая цена WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PY) за последний год составила 25.06. Акции заметно колебались в пределах 21.93 - 25.06, сравнение с 24.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WELLS FARGO & COMPANY?

Самая низкая цена WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PY) за год составила 21.93. Сравнение с текущими 24.83 и 21.93 - 25.06 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WFC-PY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WFC-PY?

В прошлом Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.78 и 8.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.77 24.84
Годовой диапазон
21.93 25.06
Предыдущее закрытие
24.78
Open
24.84
Bid
24.83
Ask
25.13
Low
24.77
High
24.84
Объем
39
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
2.86%
6-месячное изменение
8.10%
Годовое изменение
8.10%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.