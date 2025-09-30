- Panoramica
WFC-PY: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
Il tasso di cambio WFC-PY ha avuto una variazione del 0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.77 e ad un massimo di 24.84.
Segui le dinamiche di Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni WFC-PY oggi?
Oggi le azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ sono prezzate a 24.82. Viene scambiato all'interno di 0.16%, la chiusura di ieri è stata 24.78 e il volume degli scambi ha raggiunto 40. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WFC-PY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ pagano dividendi?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ è attualmente valutato a 24.82. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.05% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WFC-PY.
Come acquistare azioni WFC-PY?
Puoi acquistare azioni Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ al prezzo attuale di 24.82. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.82 o 25.12, mentre 40 e -0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WFC-PY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni WFC-PY?
Investire in Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ implica considerare l'intervallo annuale 21.93 - 25.06 e il prezzo attuale 24.82. Molti confrontano 2.82% e 8.05% prima di effettuare ordini su 24.82 o 25.12. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WFC-PY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni WELLS FARGO & COMPANY?
Il prezzo massimo di WELLS FARGO & COMPANY nell'ultimo anno è stato 25.06. All'interno di 21.93 - 25.06, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.78 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WELLS FARGO & COMPANY?
Il prezzo più basso di WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PY) nel corso dell'anno è stato 21.93. Confrontandolo con gli attuali 24.82 e 21.93 - 25.06 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WFC-PY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WFC-PY?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.78 e 8.05%.
- Chiusura Precedente
- 24.78
- Apertura
- 24.84
- Bid
- 24.82
- Ask
- 25.12
- Minimo
- 24.77
- Massimo
- 24.84
- Volume
- 40
- Variazione giornaliera
- 0.16%
- Variazione Mensile
- 2.82%
- Variazione Semestrale
- 8.05%
- Variazione Annuale
- 8.05%
