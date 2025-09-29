WFC-PY: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
今日WFC-PY汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点24.77和高点24.84进行交易。
关注Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
WFC-PY股票今天的价格是多少？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/股票今天的定价为24.82。它在0.16%范围内交易，昨天的收盘价为24.78，交易量达到40。WFC-PY的实时价格图表显示了这些更新。
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/股票是否支付股息？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/目前的价值为24.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.05%和USD。实时查看图表以跟踪WFC-PY走势。
如何购买WFC-PY股票？
您可以以24.82的当前价格购买Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/股票。订单通常设置在24.82或25.12附近，而40和-0.08%显示市场活动。立即关注WFC-PY的实时图表更新。
如何投资WFC-PY股票？
投资Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/需要考虑年度范围21.93 - 25.06和当前价格24.82。许多人在以24.82或25.12下订单之前，会比较2.82%和。实时查看WFC-PY价格图表，了解每日变化。
WELLS FARGO & COMPANY股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WELLS FARGO & COMPANY的最高价格是25.06。在21.93 - 25.06内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/的绩效。
WELLS FARGO & COMPANY股票的最低价格是多少？
WELLS FARGO & COMPANY（WFC-PY）的最低价格为21.93。将其与当前的24.82和21.93 - 25.06进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WFC-PY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WFC-PY股票是什么时候拆分的？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.78和8.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.78
- 开盘价
- 24.84
- 卖价
- 24.82
- 买价
- 25.12
- 最低价
- 24.77
- 最高价
- 24.84
- 交易量
- 40
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 2.82%
- 6个月变化
- 8.05%
- 年变化
- 8.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值