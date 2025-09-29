クォートセクション
通貨 / WFC-PY
株に戻る

WFC-PY: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

24.82 USD 0.04 (0.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WFC-PYの今日の為替レートは、0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり24.77の安値と24.84の高値で取引されました。

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

WFC-PY株の現在の価格は？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の株価は本日24.82です。0.16%内で取引され、前日の終値は24.78、取引量は40に達しました。WFC-PYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の株は配当を出しますか？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の現在の価格は24.82です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.05%やUSDにも注目します。WFC-PYの動きはライブチャートで確認できます。

WFC-PY株を買う方法は？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の株は現在24.82で購入可能です。注文は通常24.82または25.12付近で行われ、40や-0.08%が市場の動きを示します。WFC-PYの最新情報はライブチャートで確認できます。

WFC-PY株に投資する方法は？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/への投資では、年間の値幅21.93 - 25.06と現在の24.82を考慮します。注文は多くの場合24.82や25.12で行われる前に、2.82%や8.05%と比較されます。WFC-PYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

WELLS FARGO & COMPANYの株の最高値は？

WELLS FARGO & COMPANYの過去1年の最高値は25.06でした。21.93 - 25.06内で株価は大きく変動し、24.78と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

WELLS FARGO & COMPANYの株の最低値は？

WELLS FARGO & COMPANY(WFC-PY)の年間最安値は21.93でした。現在の24.82や21.93 - 25.06と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WFC-PYの動きはライブチャートで確認できます。

WFC-PYの株式分割はいつ行われましたか？

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.78、8.05%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.77 24.84
1年のレンジ
21.93 25.06
以前の終値
24.78
始値
24.84
買値
24.82
買値
25.12
安値
24.77
高値
24.84
出来高
40
1日の変化
0.16%
1ヶ月の変化
2.82%
6ヶ月の変化
8.05%
1年の変化
8.05%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待