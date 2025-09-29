- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
WFC-PY: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
WFC-PYの今日の為替レートは、0.16%変化しました。日中、通貨は1あたり24.77の安値と24.84の高値で取引されました。
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
WFC-PY株の現在の価格は？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の株価は本日24.82です。0.16%内で取引され、前日の終値は24.78、取引量は40に達しました。WFC-PYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の株は配当を出しますか？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の現在の価格は24.82です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.05%やUSDにも注目します。WFC-PYの動きはライブチャートで確認できます。
WFC-PY株を買う方法は？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/の株は現在24.82で購入可能です。注文は通常24.82または25.12付近で行われ、40や-0.08%が市場の動きを示します。WFC-PYの最新情報はライブチャートで確認できます。
WFC-PY株に投資する方法は？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/への投資では、年間の値幅21.93 - 25.06と現在の24.82を考慮します。注文は多くの場合24.82や25.12で行われる前に、2.82%や8.05%と比較されます。WFC-PYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WELLS FARGO & COMPANYの株の最高値は？
WELLS FARGO & COMPANYの過去1年の最高値は25.06でした。21.93 - 25.06内で株価は大きく変動し、24.78と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WELLS FARGO & COMPANYの株の最低値は？
WELLS FARGO & COMPANY(WFC-PY)の年間最安値は21.93でした。現在の24.82や21.93 - 25.06と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WFC-PYの動きはライブチャートで確認できます。
WFC-PYの株式分割はいつ行われましたか？
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.78、8.05%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.78
- 始値
- 24.84
- 買値
- 24.82
- 買値
- 25.12
- 安値
- 24.77
- 高値
- 24.84
- 出来高
- 40
- 1日の変化
- 0.16%
- 1ヶ月の変化
- 2.82%
- 6ヶ月の変化
- 8.05%
- 1年の変化
- 8.05%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前