- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WFC-PY: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/
Der Wechselkurs von WFC-PY hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.77 bis zu einem Hoch von 24.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von WFC-PY heute?
Die Aktie von Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PY) notiert heute bei 24.82. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.16% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.78 und das Handelsvolumen erreichte 40. Das Live-Chart von WFC-PY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie WFC-PY Dividenden?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ wird derzeit mit 24.82 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.05% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WFC-PY zu verfolgen.
Wie kaufe ich WFC-PY-Aktien?
Sie können Aktien von Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PY) zum aktuellen Kurs von 24.82 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.82 oder 25.12 platziert, während 40 und -0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WFC-PY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in WFC-PY-Aktien?
Bei einer Investition in Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ müssen die jährliche Spanne 21.93 - 25.06 und der aktuelle Kurs 24.82 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.82% und 8.05%, bevor sie Orders zu 24.82 oder 25.12 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WFC-PY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WELLS FARGO & COMPANY?
Der höchste Kurs von WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PY) im vergangenen Jahr lag bei 25.06. Innerhalb von 21.93 - 25.06 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.78 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WELLS FARGO & COMPANY?
Der niedrigste Kurs von WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PY) im Laufe des Jahres betrug 21.93. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.82 und der Spanne 21.93 - 25.06 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WFC-PY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von WFC-PY statt?
Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.78 und 8.05% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.78
- Eröffnung
- 24.84
- Bid
- 24.82
- Ask
- 25.12
- Tief
- 24.77
- Hoch
- 24.84
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- 0.16%
- Monatsänderung
- 2.82%
- 6-Monatsänderung
- 8.05%
- Jahresänderung
- 8.05%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4