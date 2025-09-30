KurseKategorien
Währungen / WFC-PY
Zurück zum Aktien

WFC-PY: Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/

24.82 USD 0.04 (0.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WFC-PY hat sich für heute um 0.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.77 bis zu einem Hoch von 24.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von WFC-PY heute?

Die Aktie von Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PY) notiert heute bei 24.82. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.16% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.78 und das Handelsvolumen erreichte 40. Das Live-Chart von WFC-PY zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie WFC-PY Dividenden?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ wird derzeit mit 24.82 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.05% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WFC-PY zu verfolgen.

Wie kaufe ich WFC-PY-Aktien?

Sie können Aktien von Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ (WFC-PY) zum aktuellen Kurs von 24.82 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.82 oder 25.12 platziert, während 40 und -0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WFC-PY auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in WFC-PY-Aktien?

Bei einer Investition in Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ müssen die jährliche Spanne 21.93 - 25.06 und der aktuelle Kurs 24.82 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.82% und 8.05%, bevor sie Orders zu 24.82 oder 25.12 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WFC-PY.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WELLS FARGO & COMPANY?

Der höchste Kurs von WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PY) im vergangenen Jahr lag bei 25.06. Innerhalb von 21.93 - 25.06 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.78 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WELLS FARGO & COMPANY?

Der niedrigste Kurs von WELLS FARGO & COMPANY (WFC-PY) im Laufe des Jahres betrug 21.93. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.82 und der Spanne 21.93 - 25.06 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WFC-PY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von WFC-PY statt?

Wells Fargo & Company Depositary Shares, each representing a 1/ hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.78 und 8.05% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.77 24.84
Jahresspanne
21.93 25.06
Vorheriger Schlusskurs
24.78
Eröffnung
24.84
Bid
24.82
Ask
25.12
Tief
24.77
Hoch
24.84
Volumen
40
Tagesänderung
0.16%
Monatsänderung
2.82%
6-Monatsänderung
8.05%
Jahresänderung
8.05%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4