Moedas / WEAV
WEAV: Weave Communications Inc
7.77 USD 0.07 (0.91%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WEAV para hoje mudou para 0.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.77 e o mais alto foi 7.97.
Veja a dinâmica do par de moedas Weave Communications Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
WEAV Notícias
- Wasatch Micro Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAMVX)
- Earnings call transcript: Weave Communications Q2 2025 earnings beat forecasts
- Weave Communications, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WEAV)
- Weave Communications, Inc. (WEAV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Weave Communications Q2 2025 slides: 16% revenue growth, AI expansion
- Weave Communications earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Weave Communications Has Upside Potential On Payments Lock-In (NYSE:WEAV)
- Weave integrates with Ortho2 to enhance orthodontic practice management
- Weave integrates with Neo to enhance veterinary practice management
- Weave Completes TrueLark Acquisition
- Weave Communications Lowers Growth Expectations As Initiatives Proceed (Downgrade) (WEAV)
- Weave Communications, Inc. (WEAV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
7.77 7.97
Faixa anual
6.77 17.63
- Fechamento anterior
- 7.70
- Open
- 7.81
- Bid
- 7.77
- Ask
- 8.07
- Low
- 7.77
- High
- 7.97
- Volume
- 570
- Mudança diária
- 0.91%
- Mudança mensal
- 1.70%
- Mudança de 6 meses
- -29.56%
- Mudança anual
- -39.44%
