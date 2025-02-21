Валюты / WEAV
WEAV: Weave Communications Inc
7.66 USD 0.09 (1.16%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WEAV за сегодня изменился на -1.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.57, а максимальная — 7.75.
Следите за динамикой Weave Communications Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WEAV
- Wasatch Micro Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAMVX)
- Earnings call transcript: Weave Communications Q2 2025 earnings beat forecasts
- Weave Communications, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WEAV)
- Weave Communications, Inc. (WEAV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Weave Communications Q2 2025 slides: 16% revenue growth, AI expansion
- Weave Communications earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Weave Communications Has Upside Potential On Payments Lock-In (NYSE:WEAV)
- Weave integrates with Ortho2 to enhance orthodontic practice management
- Weave integrates with Neo to enhance veterinary practice management
- Weave Completes TrueLark Acquisition
- Weave Communications Lowers Growth Expectations As Initiatives Proceed (Downgrade) (WEAV)
- Weave Communications, Inc. (WEAV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
7.57 7.75
Годовой диапазон
6.77 17.63
- Предыдущее закрытие
- 7.75
- Open
- 7.75
- Bid
- 7.66
- Ask
- 7.96
- Low
- 7.57
- High
- 7.75
- Объем
- 1.319 K
- Дневное изменение
- -1.16%
- Месячное изменение
- 0.26%
- 6-месячное изменение
- -30.55%
- Годовое изменение
- -40.30%
