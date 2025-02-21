Devises / WEAV
WEAV: Weave Communications Inc
7.60 USD 0.10 (1.30%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WEAV a changé de -1.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.50 et à un maximum de 7.70.
Suivez la dynamique Weave Communications Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
WEAV Nouvelles
- Wasatch Micro Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAMVX)
- Earnings call transcript: Weave Communications Q2 2025 earnings beat forecasts
- Weave Communications, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WEAV)
- Weave Communications, Inc. (WEAV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Weave Communications Q2 2025 slides: 16% revenue growth, AI expansion
- Weave Communications earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Weave Communications Has Upside Potential On Payments Lock-In (NYSE:WEAV)
- Weave integrates with Ortho2 to enhance orthodontic practice management
- Weave integrates with Neo to enhance veterinary practice management
- Weave Completes TrueLark Acquisition
- Weave Communications Lowers Growth Expectations As Initiatives Proceed (Downgrade) (WEAV)
- Weave Communications, Inc. (WEAV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
7.50 7.70
Range Annuel
6.77 17.63
- Clôture Précédente
- 7.70
- Ouverture
- 7.65
- Bid
- 7.60
- Ask
- 7.90
- Plus Bas
- 7.50
- Plus Haut
- 7.70
- Volume
- 1.934 K
- Changement quotidien
- -1.30%
- Changement Mensuel
- -0.52%
- Changement à 6 Mois
- -31.10%
- Changement Annuel
- -40.76%
