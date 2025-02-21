Währungen / WEAV
WEAV: Weave Communications Inc
7.60 USD 0.10 (1.30%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WEAV hat sich für heute um -1.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.50 bis zu einem Hoch von 7.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Weave Communications Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
7.50 7.68
Jahresspanne
6.77 17.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.70
- Eröffnung
- 7.65
- Bid
- 7.60
- Ask
- 7.90
- Tief
- 7.50
- Hoch
- 7.68
- Volumen
- 536
- Tagesänderung
- -1.30%
- Monatsänderung
- -0.52%
- 6-Monatsänderung
- -31.10%
- Jahresänderung
- -40.76%
