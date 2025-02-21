货币 / WEAV
WEAV: Weave Communications Inc
7.66 USD 0.09 (1.16%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WEAV汇率已更改-1.16%。当日，交易品种以低点7.57和高点7.75进行交易。
关注Weave Communications Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WEAV新闻
- Wasatch Micro Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAMVX)
- Earnings call transcript: Weave Communications Q2 2025 earnings beat forecasts
- Weave Communications, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WEAV)
- Weave Communications, Inc. (WEAV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Weave Communications Q2 2025 slides: 16% revenue growth, AI expansion
- Weave Communications earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Weave Communications Has Upside Potential On Payments Lock-In (NYSE:WEAV)
- Weave integrates with Ortho2 to enhance orthodontic practice management
- Weave integrates with Neo to enhance veterinary practice management
- Weave Completes TrueLark Acquisition
- Weave Communications Lowers Growth Expectations As Initiatives Proceed (Downgrade) (WEAV)
- Weave Communications, Inc. (WEAV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
7.57 7.75
年范围
6.77 17.63
- 前一天收盘价
- 7.75
- 开盘价
- 7.75
- 卖价
- 7.66
- 买价
- 7.96
- 最低价
- 7.57
- 最高价
- 7.75
- 交易量
- 1.319 K
- 日变化
- -1.16%
- 月变化
- 0.26%
- 6个月变化
- -30.55%
- 年变化
- -40.30%
