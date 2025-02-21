Valute / WEAV
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
WEAV: Weave Communications Inc
7.60 USD 0.10 (1.30%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WEAV ha avuto una variazione del -1.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.50 e ad un massimo di 7.70.
Segui le dinamiche di Weave Communications Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WEAV News
- Wasatch Micro Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAMVX)
- Earnings call transcript: Weave Communications Q2 2025 earnings beat forecasts
- Weave Communications, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WEAV)
- Weave Communications, Inc. (WEAV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Weave Communications Q2 2025 slides: 16% revenue growth, AI expansion
- Weave Communications earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Weave Communications Has Upside Potential On Payments Lock-In (NYSE:WEAV)
- Weave integrates with Ortho2 to enhance orthodontic practice management
- Weave integrates with Neo to enhance veterinary practice management
- Weave Completes TrueLark Acquisition
- Weave Communications Lowers Growth Expectations As Initiatives Proceed (Downgrade) (WEAV)
- Weave Communications, Inc. (WEAV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
7.50 7.70
Intervallo Annuale
6.77 17.63
- Chiusura Precedente
- 7.70
- Apertura
- 7.65
- Bid
- 7.60
- Ask
- 7.90
- Minimo
- 7.50
- Massimo
- 7.70
- Volume
- 1.934 K
- Variazione giornaliera
- -1.30%
- Variazione Mensile
- -0.52%
- Variazione Semestrale
- -31.10%
- Variazione Annuale
- -40.76%
21 settembre, domenica