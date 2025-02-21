QuotazioniSezioni
WEAV: Weave Communications Inc

7.60 USD 0.10 (1.30%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WEAV ha avuto una variazione del -1.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.50 e ad un massimo di 7.70.

Segui le dinamiche di Weave Communications Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.50 7.70
Intervallo Annuale
6.77 17.63
Chiusura Precedente
7.70
Apertura
7.65
Bid
7.60
Ask
7.90
Minimo
7.50
Massimo
7.70
Volume
1.934 K
Variazione giornaliera
-1.30%
Variazione Mensile
-0.52%
Variazione Semestrale
-31.10%
Variazione Annuale
-40.76%
21 settembre, domenica