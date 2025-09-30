- Visão do mercado
WBS-PF: Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent
A taxa do WBS-PF para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.45 e o mais alto foi 20.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de WBS-PF hoje?
Hoje Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent (WBS-PF) está avaliado em 20.45. O instrumento é negociado dentro de 0.05%, o fechamento de ontem foi 20.44, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WBS-PF em tempo real.
As ações de Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent pagam dividendos?
Atualmente Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent está avaliado em 20.45. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.34% e USD. Monitore os movimentos de WBS-PF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de WBS-PF?
Você pode comprar ações de Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent (WBS-PF) pelo preço atual 20.45. Ordens geralmente são executadas perto de 20.45 ou 20.75, enquanto 10 e -0.92% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WBS-PF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de WBS-PF?
Investir em Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent envolve considerar a faixa anual 18.21 - 21.05 e o preço atual 20.45. Muitos comparam 2.76% e 6.34% antes de enviar ordens em 20.45 ou 20.75. Estude as mudanças diárias de preço de WBS-PF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WEBSTER FINANCIAL CORP?
O maior preço de WEBSTER FINANCIAL CORP (WBS-PF) no último ano foi 21.05. As ações oscilaram bastante dentro de 18.21 - 21.05, e a comparação com 20.44 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WEBSTER FINANCIAL CORP?
O menor preço de WEBSTER FINANCIAL CORP (WBS-PF) no ano foi 18.21. A comparação com o preço atual 20.45 e 18.21 - 21.05 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WBS-PF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de WBS-PF?
No passado Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.44 e 6.34% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.44
- Open
- 20.64
- Bid
- 20.45
- Ask
- 20.75
- Low
- 20.45
- High
- 20.64
- Volume
- 10
- Mudança diária
- 0.05%
- Mudança mensal
- 2.76%
- Mudança de 6 meses
- 6.34%
- Mudança anual
- 6.34%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4