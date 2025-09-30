CotaçõesSeções
WBS-PF
WBS-PF: Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent

20.45 USD 0.01 (0.05%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do WBS-PF para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.45 e o mais alto foi 20.64.

Veja a dinâmica do par de moedas Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de WBS-PF hoje?

Hoje Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent (WBS-PF) está avaliado em 20.45. O instrumento é negociado dentro de 0.05%, o fechamento de ontem foi 20.44, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WBS-PF em tempo real.

As ações de Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent pagam dividendos?

Atualmente Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent está avaliado em 20.45. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.34% e USD. Monitore os movimentos de WBS-PF no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de WBS-PF?

Você pode comprar ações de Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent (WBS-PF) pelo preço atual 20.45. Ordens geralmente são executadas perto de 20.45 ou 20.75, enquanto 10 e -0.92% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WBS-PF no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de WBS-PF?

Investir em Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent envolve considerar a faixa anual 18.21 - 21.05 e o preço atual 20.45. Muitos comparam 2.76% e 6.34% antes de enviar ordens em 20.45 ou 20.75. Estude as mudanças diárias de preço de WBS-PF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações WEBSTER FINANCIAL CORP?

O maior preço de WEBSTER FINANCIAL CORP (WBS-PF) no último ano foi 21.05. As ações oscilaram bastante dentro de 18.21 - 21.05, e a comparação com 20.44 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações WEBSTER FINANCIAL CORP?

O menor preço de WEBSTER FINANCIAL CORP (WBS-PF) no ano foi 18.21. A comparação com o preço atual 20.45 e 18.21 - 21.05 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WBS-PF em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de WBS-PF?

No passado Webster Financial Corporation Depositary Shares, Each Represent passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.44 e 6.34% após os eventos corporativos.

Faixa diária
20.45 20.64
Faixa anual
18.21 21.05
Fechamento anterior
20.44
Open
20.64
Bid
20.45
Ask
20.75
Low
20.45
High
20.64
Volume
10
Mudança diária
0.05%
Mudança mensal
2.76%
Mudança de 6 meses
6.34%
Mudança anual
6.34%
